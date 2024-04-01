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Стал известен самый солнечный город России

Deita.ru: Владивосток признали самым солнечным российским городом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Владивосток оказался самым солнечным российским городом — в 2023 году в столице региона наблюдалось 190 солнечных дней. Об этом сообщает ИА Deita.ru со ссылкой на данные Росгидромета.

Вторую строчку в списке занимает Улан-Удэ (117 солнечных дней в 2023 году), третью — Краснодар (116 дней), четвертую — Уфа (115 дней), пятую — Омск (57 дней).

Отмечается, что большинство городов с солнечными днями расположены на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

13 марта город Сочи признали лучшим в России для жизни на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру».

12 марта генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов назвал самые популярные у россиян направления для весенних путешествий. Из зарубежных направлений жители страны выбрали отдых в ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и Шри-Ланке, отметил он.

Среди внутренних направлений спросом также пользуются Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ — Дагестан, Северная Осетия, добавил Арутюнов.

Ранее Путин удивился популярности Москвы.

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