Стал известен самый солнечный город России

Владивосток оказался самым солнечным российским городом — в 2023 году в столице региона наблюдалось 190 солнечных дней. Об этом сообщает ИА Deita.ru со ссылкой на данные Росгидромета.

Вторую строчку в списке занимает Улан-Удэ (117 солнечных дней в 2023 году), третью — Краснодар (116 дней), четвертую — Уфа (115 дней), пятую — Омск (57 дней).

Отмечается, что большинство городов с солнечными днями расположены на юге Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

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Среди внутренних направлений спросом также пользуются Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ — Дагестан, Северная Осетия, добавил Арутюнов.

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