В Белоруссии провели спецоперации по поимке агентов Украины

Спецслужбы Белоруссии провели три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов. Об этом сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.

«КГБ только в этом году провел три специальные операции в приграничных районах», — говорится в анонсе документального фильма канала.

Отмечается, что украинские агенты, среди которых были и граждане Белоруссии, перемещали через границу взрывчатку и оборудовали тайники для совершения диверсий. Данные о числе задержанных агентов украинских спецслужб не приводится.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку численностью около 112-114 тысяч человек.

16 февраля КГБ Белоруссии сообщил, что Служба безопасности Украины организовала заброску диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику, ее участников задержали.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии в 2020 году «помог Бог».