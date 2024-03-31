На Украине мужчина, которого хотели отправить в больницу из военкомата, покончил с собой

Мужчина, доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Светловодска Кировоградской области Украины, покончил с собой в присутствии медиков и полицейских. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что инцидент произошел 28 марта, когда полицейским поступило обращение из ТЦК о том, что местный житель угрожает покончить с собой.

Добравшись до места, полицейские вызвали «скорую» из-за неадекватного поведения мужчины. Прибывшие на место медики осмотрели его и решили отправить в психиатрическую больницу. После этого мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов и покончил с собой.

По словам представителя полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко, по результатам расследования будет дана правовая оценка сотрудникам органов, которые находились на месте происшествия.

До этого стало известно, что на Украине признали годным для службы в ВСУ военного Анатолия Прокудина с позывным «Акула», отсидевшего в тюрьме и находившегося в психбольнице строгого режима.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.