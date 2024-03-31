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Правоохранители перекрыли проход к «Крокус Сити Холлу»

РИА Новости: проход к подмосковному концертному залу «Крокус Сити Холл» закрыт

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов закрыли проход к подмосковному концертному залу «Крокус Сити Холл», где в конце марта произошел теракт. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что стражи порядка перекрыли проход к зданию сразу после нападения. Полицейские круглосуточно дежурят на месте трагедии и разворачивают всех, кто пытается пройти к концертному залу.

При этом рядом с «Крокус Сити Холлом» расположен мемориал в память о людях, которых не удалось спасти. Журналисты подчеркнули, что даже сейчас неравнодушные граждане продолжают нести цветы к концертному залу.

22 марта в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт группы «Пикник», однако незадолго до начала выступления в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Впоследствии в концертном зале произошли взрывы и начался пожар.

Нападавшим удалось скрыться с места преступления, однако 23 марта сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых. Мужчин взяли под стражу в Брянской области, после чего суд арестовал их на два месяца.

Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов дела. По данным следствия, они имеют отношение к продаже белого автомобиля, на котором боевики скрылись с места теракта. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Кремле рассказали о реакции президента РФ Владимира Путина на теракт в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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