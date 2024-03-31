Старинную книгу, обернутую человеческой кожей, изъяли из библиотеки Гарварда

Выпущенный в 1880-е годы экземпляр книги Арсена Уссе «Судьбы души» (Des Destinées de L'Ame) изъяли из библиотеки Гарварда, чтобы заменить обложку из человеческой кожи. Заявление об этом появилось на сайте учреждения.

Книга, обложка которой была выполнена из человеческой кожи, останется в Хаутонской библиотеке, где она хранилась с 1934 года. Однако теперь ее переплет заменили, чтобы вновь предоставлять экземпляр всем желающим.

Известно, что первым его владельцем был французский врач и библиофил Людовик Буланд (1839–1933). Он самостоятельно обернул имевшееся у него издание Уссе кожей, которую без согласия взял с тела своей пациентки. Затем книга находилась на хранении у американского дипломата и выпускника Гарварда Джона Стетсона-младшего, в 1954 году его вдова принесла «Судьбы души» в дар университетской библиотеке.

Решение о необходимости замены переплета было сформулировано после обсуждения руководством Гарвардской библиотеки и Комитетом по возвращению музейных коллекций Гарварда давно возникшей этической проблемы. Представители институций изучили вопрос и принесли извинения за «прошлые ошибки в обращении с книгой, которые привели к объективизации и ущемлению достоинства человека, чьи останки были использованы для ее переплета».

Теперь, по словам библиотекаря Гарварда Тома Хайри, этой книге больше не место в коллекции «из-за этически небезопасного характера происхождения книги». Сейчас библиотека проводит дополнительные исследования истории хранения этого экземпляра и выбирает подходящий вариант обращения с кожей, снятой с обложки.

Ранее стало известно, что ректор Гарварда покинет пост после обвинений в плагиате и росте антисемитизма.