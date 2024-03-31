На челябинского блогера напали в трамвае из-за съемок

Блогер и урбанист Михаил Попов, проживающий в Челябинске, сообщил, что на него напали во время поездки в трамвае № 20. Видео с кадрами нападения мужчина опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Попова, по своей работе он снимал транспортную инфраструктуру, что, по неизвестной причине, не понравилось одному из пассажиров. Он схватил блогера за рюкзак и сперва потребовал предъявить удостоверение, разрешающее съемки, а потом выхватил у Попова телефон и наушники, спровоцировав драку, которая впоследствии продолжилась на улице.

Блогеру удалось отобрать у напавшего свое имущество, после чего он вызвал полицию. В ответ агрессивный мужчина назвал Попова террористом и ушел.

После инцидента урбанист написал на обидчика заявление. Как рассказали в МВД изданию «Вечерний Челябинск», обращение Попова уже зарегистрировано, и началась проверка по факту происшествия.

До этого сообщалось об инциденте под Нижним Новгородом, где пьяная девушка-подросток напала на курсанта из-за его формы.

Ранее в Новосибирске мужчина напал на молодого учителя, внешний вид которого ему не понравился.