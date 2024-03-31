Студента, который назвал сеть Wi-fi лозунгом УПА*, отчислили из МГУ

Студента, который назвал Wi-fi в общежитии «Slava Ukraine», отчислили из МГУ после отбытия административного ареста. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Проблемы у студента Олега Т. возникли в начале этого месяца. Правоохранители узнали, что учащийся на факультете госуправления в качестве названия для своей сети Wi-fi выбрал лозунг украинских националистов, признанный Минюстом РФ нацистским. 6 марта подозреваемый был задержан в общежитии ДСЛ на Ломоносовском проспекте. Его роутер TP-Link модели TI.-WR841N был конфискован как орудие преступления, а сам фигурант отправлен под арест на 10 суток.

Юноша, назвавший свою свою сеть лозунгом «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) (УПА), был признан виновным в «возбуждении ненависти либо вражды». Выбранное им название признали актом демонстрации неограниченному числу лиц лозунга украинских националистов с целью пропаганды лозунга. Суд постановил, что это противоречит требованиям законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании Победы, советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».

После того как молодой человек вышел на свободу, руководство университета решило его отчислить. Сейчас он готовится к выезду из общежития и продает ненужную технику соседям.

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