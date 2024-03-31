В Киеве объявили воздушная тревога

В Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Политика Страны».

При этом других подробностей издание не приводит.

До этого глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что на территории объекта критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины, где ранее прогремели взрывы, произошел пожар. По словам Козицкого, пожарные оперативно потушили возгорание.

Также в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщалось, что на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов произошел пожар. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. В ВСУ утверждали, что возгорание было ликвидировано, в данный момент ведутся восстановительные работы.

Ранее армия России поразила военный объект в Одессе.