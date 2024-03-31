Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне вызвали полицию и пожарных из-за игрушечного гуся с запиской

В Красноярске жители многоэтажки вызвали полицию из-за игрушечного гуся

close
100%
Телеграм-канал «Борус. Люди»

В Красноярске жители многоэтажки вызвали полицию и пожарных из-за оставленного в подъезде игрушечного гуся с запиской. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 марта в многоэтажном доме на 6-й Полярной улице. В одном из подъездов заметили игрушечного гуся с запиской, его фотографию отправили в общий чат жителей.

«Красотка, желаю взлететь до звезд», — было написано в записке, передает Telegram-канал.

Жильцов испугала находка, и они позвонили в 112. На место прибыли полицейские и спасатели.

В это время жильцы провели самостоятельное расследование. Они посмотрели видео с камер и обнаружили, что игрушечную птицу принесли две девушки. Предположительно, так они решили поздравить свою подругу.

Напуганные находкой жители осудили поступок девушек. По их мнению, от поздравлений такого рода и квестов лучше временно отказаться.

Ранее екатеринбургский торговый центр эвакуировали из-за пакета с забытыми вещами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами