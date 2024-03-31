Россияне вызвали полицию и пожарных из-за игрушечного гуся с запиской

В Красноярске жители многоэтажки вызвали полицию и пожарных из-за оставленного в подъезде игрушечного гуся с запиской. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 30 марта в многоэтажном доме на 6-й Полярной улице. В одном из подъездов заметили игрушечного гуся с запиской, его фотографию отправили в общий чат жителей.

«Красотка, желаю взлететь до звезд», — было написано в записке, передает Telegram-канал.

Жильцов испугала находка, и они позвонили в 112. На место прибыли полицейские и спасатели.

В это время жильцы провели самостоятельное расследование. Они посмотрели видео с камер и обнаружили, что игрушечную птицу принесли две девушки. Предположительно, так они решили поздравить свою подругу.

Напуганные находкой жители осудили поступок девушек. По их мнению, от поздравлений такого рода и квестов лучше временно отказаться.

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