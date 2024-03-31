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В МЧС отчитались о работе в затопленных населенных пунктах Алтайского края

МЧС: 40 населенных пунктов Алтайского края остаются частично затопленными

В настоящее время затопленными остаются 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах Алтайского края. Об этом сообщает МЧС России.

Спасатели рассказали, что ведут постоянное наблюдение за обстановкой в том числе с воздуха, а также обходят дворы, вынося на руках людей и животных. Судя по опубликованным кадрам, специалисты спасли несколько котов, собак, а также свинью.

Уточняется, что в данный момент из своих домов в пункты временного размещения перебрались как минимум 165 человек, включая 30 детей. Параллельно были введены ограничения на движение по девяти участкам автодорог в зоне подтопления.

Наводнение разной степени интенсивности, вызванное талыми водами, наблюдается с 30 марта в 18 регионах России. Помимо Алтая, стихийное бедствие затронуло также Башкирию, Брянскую, Оренбургскую, Кемеровскую, Воронежскую, Тульскую, Калужскую, Тамбовскую, Рязанскую, Липецкую, Саратовскую, Смоленскую, Ульяновскую, Орловскую, Ярославскую и Московскую области.

Ранее в МЧС рассказали, когда стоит ожидать дождевые паводки на Кубани и в Крыму.

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