Две екатеринбурженки устроили уличную драку и попали на видео

В Екатеринбурге две длинноволосые девушки устроили уличную драку и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатское Чтиво».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Чапаева. На кадрах с места происшествия видно двух длинноволосых девушек, одна из них ползет по земле, а вторая идет рядом с ней. Затем она встает с земли и пытается уйти, однако светловолосая оппонентка вновь толкает ее на землю.

Девушка еще пять раз попыталась встать с земли, однако оппонентка не давала ей этого сделать, хватая ее за волосы и бросая обратно. При этом за всем происходящим наблюдала компания молодых людей, но на помощь никто не пришел.

Информации о причинах конфликта между девушками не поступало. По информации Telegram-канала Zloy_ekb 18+, в полицию поступило заявление о нетрезвой компании, которая устроила конфликт у ресторана на улице Чапаева. Когда правоохранители прибыли на место, участников потасовки там уже не было. Отмечается, что ни одна из сторон с заявлением по факту произошедшего не обращалась.

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