В российском регионе шесть человек попали в больницу после ДТП с тремя иномарками

В Калужской области шесть человек госпитализировали после ДТП с тремя иномарками. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

По информации Telegram-канала, авария произошла на 92-м километре автодороги А-130. Водитель Suzuki не заметил автомобиль Nissan Qashqai во время поворота к СНТ «Ковчег», в результате произошло столкновение. После этого обе иномарки вылетели на обочину и столкнулись с Nissan X-Trail, который стоял на месте.

В результате произошедшего пострадали шесть человек — водители и пассажиры всех автомобилей, попавших в ДТП. Их доставили в медицинское учреждение в состоянии различной степени тяжести. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в подмосковном Одинцово пьяная женщина за рулем Volvo протаранила восемь машин. Во время аварии никто не пострадал. В отношении водительницы составили административный протокол по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.

Ранее появилось видео, как военный «Урал» протаранил автобус с пассажирами в Калуге.