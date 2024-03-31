Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чиновник из Ингушетии фиктивно трудоустроил более 20 родственников

В Ингушетии завели дело на главбуха, который растратил бюджет на свою родню

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Назрани, работающий главным бухгалтером в бюджетном учреждении, фиктивно трудоустроил всю свою большую родню. Об этом сообщает «Сапа».

Когда 40-летний Юсуф стал главным бухгалтером в ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ингушская» и получил доступ к финансовым документам, он решил помочь своей многочисленной родне.

Так организация стала выплачивать зарплату 21 родственнику Юсуфа, которых мужчина сделал сотрудниками учреждения, выписывая им ежемесячно зарплатные ведомости. По данным Telegram-канала, за пару лет мужчина растратил около 5,5 млн бюджетных рублей, в конце концов против него возбудили уголовное дело.

Сейчас в учреждении Минсельхоза России проводится проверка, кроме того, правоохранители выясняют, что стало с полученными незаконным методом деньгами.

Ранее в Тюменской области начальница центра занятости лишилась работы, трудоустроив мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами