Чиновник из Ингушетии фиктивно трудоустроил более 20 родственников

Житель Назрани, работающий главным бухгалтером в бюджетном учреждении, фиктивно трудоустроил всю свою большую родню. Об этом сообщает «Сапа».

Когда 40-летний Юсуф стал главным бухгалтером в ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ингушская» и получил доступ к финансовым документам, он решил помочь своей многочисленной родне.

Так организация стала выплачивать зарплату 21 родственнику Юсуфа, которых мужчина сделал сотрудниками учреждения, выписывая им ежемесячно зарплатные ведомости. По данным Telegram-канала, за пару лет мужчина растратил около 5,5 млн бюджетных рублей, в конце концов против него возбудили уголовное дело.

Сейчас в учреждении Минсельхоза России проводится проверка, кроме того, правоохранители выясняют, что стало с полученными незаконным методом деньгами.

Ранее в Тюменской области начальница центра занятости лишилась работы, трудоустроив мужа.