Проблемы с электричеством зафиксированы в Харьковской и Одесской областях

В министерстве энергетики Украины заявили, что в Харькове действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что подобное необходимо из-за ненадежности системы передачи электроэнергии. Графики планируется использовать до полной стабилизации ситуации.

В «Укрэнерго» утверждают, что энергоснабжение восстановлено по всей территории Украины. Там добавили, что в часы вечернего максимума потребления могут происходить ограничения потребления в Харьковской и Одесской областях для бытовых потребителей, для промышленных — в Кривом Роге.

До этого горсовет Одессы сообщал, что из-за проблем с электричеством в городе временно остановлено движение электротранспорта.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики.

Также исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук говорил, что около 80% мощностей компании повреждены или уничтожены из-за взрывов, которые произошли в последние две недели марта.

Ранее в Одессе прекратил курсировать электротранспорт.