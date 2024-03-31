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Задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах

ТАСС: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах

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Задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, хозяева квартиры в доме на улице Амет-Хана Султана в Каспийске, где были задержаны подозреваемые, сами живут не в Дагестане.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее в НАК сообщили, что в ходе операции задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений. При осмотре мест задержания найдены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поимку трех подозреваемых в подготовке терактов удалось осуществить в том числе благодаря усиленным мерам безопасности, которые ввели после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее появились кадры из дома в дагестанском Каспийске, где проходила КТО.

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