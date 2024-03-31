Власти Испании опровергли информацию о том, что над страной пролетела ракета

Испанские власти опровергли информацию о том, что над страной пролетела баллистическая ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сеть исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований Испании.

В пресс-релизе сети исследований болидов и метеоров говорится, что все свидетельствует о возвращении искусственного объекта на околоземную орбиту.

«Следовательно, исключается (гипотеза. — «Газета.Ru»), что это баллистическая ракета, как предполагалось изначально», — говорится в сообщении.

Объект в виде огненного шара пролетел над автономными сообществами Каталония и Валенсия и упал в море.

До этого в небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре заметили неопознанный объект с горящим шлейфом. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Газете.Ru», что это могла быть отработанная ступень запущенной ранее ракеты или астероид.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.