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В российском городе заметили мужчину в военной форме, разгуливающего с ножом

В Томске заметили мужчину, разгуливающего по улице с ножом

В Томске заметили мужчину в военной форме, разгуливающего по улице с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал »Регион-70 Томск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на проспекте Ленина. Один из очевидцев рассказал, что мужчина, предположительно, в военной форме и с ножом выяснял отношения с молодой парой, шедшей возле остановки. При этом он демонстрировал им режущий предмет на поясе и угрожал его применить.

Другой свидетель сообщил, что мужчина с ножом подходил к прохожим и угрожал им физическим устранением. При этом, по его словам, агрессор кричал на всю улицу.

Сообщение о мужчине, демонстрирующем прохожим нож, поступило в ОМВД России по Кировскому району, рассказали в УМВД России по региону.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины», — сообщили в ведомстве.

Ранее пьяный сургутянин устроил поножовщину в кафе возле мечети.

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