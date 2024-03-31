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Дрон ВСУ атаковал село Белгородской области, повреждена ЛЭП

Гладков: после атаки дрона-камикадзе по селу Белгородской области повреждена ЛЭП

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Depositphotos

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Долгое Валуйского округа, в результате была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что в результате инцидента пострадавших нет, но в результате падения и последующей детонации была повреждена линия электропередачи. По его словам, после согласования с Министерством обороны аварийные службы приступят к ликвидации последствий.

До этого Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Богун-Городок при помощи беспилотного летательного аппарата.

До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки Сергей Румянцев сообщал, что Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов ВСУ за сутки.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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