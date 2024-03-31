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В Белгороде предупредили о плановом уничтожении взрывоопасного объекта

Мэр Белгорода Демидов предупредил о плановом уничтожении взрывоопасного объекта

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что 31 марта на промзоне пройдет уничтожение взрывоопасного объекта.

«Сегодня с 12:45 до 13:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») в одной из промышленных зон города пройдет плановое уничтожение взрывоопасного предмета», — говорится в публикации.

31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Богун-Городок при помощи беспилотного летательного аппарата.

До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки Сергей Румянцев сообщал, что Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов ВСУ за сутки.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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