Глава ФСБ рассказал о поиске современных власовцев

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, как служба работает над поиском современных власовцев. Зарубин опубликовал фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

По словам Бортникова, ФСБ видит все проблемы, которые возникли с учетом событий на Украине.

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент [Владимир Путин], мы знаем поименно, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти и наказать этих негодяев», — поделился Бортников.

До этого Бортников подтвердил, что США передавали РФ информацию о готовящемся теракте до стрельбы в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Также Бортников говорил о необходимости признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.