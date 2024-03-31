На Украине задержали мужчин, пытавшихся по реке пересечь границу с Венгрией

Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале, что сотрудники ведомства задержали четверых мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией.

«Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию», — говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что четверо мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, были обнаружены в 100 метрах от границы. Задержанные не стали отрицать, что собирались незаконно добраться до Венгрии.

Госпогранслужба установила, что за организацию своего «перехода» каждый мужчина должен был заплатить от $4 до $5 тысяч. На них составлены административные протоколы. Правоохранители устанавливают круг причастных.

До этого украинский депутат Киевского городского совета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын, который подозревается в коррупции и объявлен в международный розыск, был обнаружен в Израиле. Там он проживает под другим именем и работает риелтором.

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