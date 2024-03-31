Синоптик назвал срок исчезновения снежного покрова в Москве

Сход постоянного снежного покрова в Москве ожидается к 4 апреля. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Cиноптик отметил, что на опорной метеостанции ВДНХ сугробы уменьшились на 3 см и составляют 8 см.

«В Тушино столько же, на Балчуге — 2 см, МГУ — 1 см», — написал Тишковец.

Он добавил, что в Подмосковье снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире. Самый высокий снежный покров остается в Михайловском (10 см) и Ново-Иерусалиме (7 см).

До этого Тишковец сообщал, что в воскресенье в Москве ожидается до +17°С.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что март 2024 года в Москве стал самым сухим в текущем столетии. По словам синоптика, дефицит осадков в марте наблюдался также и в Подмосковье. В регионе их количество не превысило 45% от месячной нормы.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в конце следующей недели в Москву могут вернуться заморозки.