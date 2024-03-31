Автобус с детским хором из Молдавии, который не пустили в Литву, вернулся домой

Автобус с детским хором из Молдавии, который больше семи часов не пускали на территорию Литвы, благополучно доехал до Кишинева. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый в Молдове».

«Детский хор «Рапсодия», наконец, вернулся в Кишинев! Ранним утром дети и родители добрались до Кишинева», — говорится в сообщении.

Заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова сообщала, что хор более суток пытался выехать из Белоруссии, где выступал с концертной программой. До этого дети выступали в Варшаве. По словам женщины, литовские пограничники утверждали, что хор представляет угрозу для безопасности страны.

По данным Telegram-канала «Молдавская политика», в пятницу вечером автобус с детьми благополучно вернулся в Кишинев.

До этого Министерство иностранных дел Литвы сообщало, что на границе с Белоруссией скопилось более 900 грузовых машин.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.