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На юге Израиля мужчина напал с ножом на людей

На юге Израиля два человека пострадали при нападении мужчины с ножом

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Depositphotos

Неизвестный напал с ножом на людей на центральном вокзале города Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской полиции.

Согласно сообщению правоохранителей, нападавший был обезврежен на месте — силовики открыли по нему огонь.

В полиции уточнили, что в результате атаки два человека получили легкие ранения, их доставили в больницу.

До этого газета Bild писала, что на азиатском рынке Dong Xuan в берлинском районе Лихтенберг произошла массовая драка с мачете и ножами.

26 марта сообщалось, что в Подмосковье два человека попали в больницу после нападения в компьютерном клубе на улице Школьная. На кадрах с места инцидента можно заметить, как компания молодых людей стоит около входа. В какой-то момент они видят приближающегося мужчину и начинают заходить внутрь. В результате человек напал на одного из них с ножом и зашел в помещение. Сам пострадавший бросился бежать.

Ранее на Урале мужчина с ножом напал на полицейского при исполнении.

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