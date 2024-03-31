Журналист Киселев высказался о смертной казни

Приговорить обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» к смертной казни невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы, жажда мести не должна застилать разум. Об этом заявил автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев.

«Понятно, что возмездия хочется прямо сейчас, а в обществе вновь возникла такая тема, как смертная казнь. Даже если вернуть сейчас возможность смертной казни, то свершившую массовое убийство четверку приговорить к расстрелу нельзя, так как закон обратной силы не имеет», — сказал он.

Киселев подчеркнул, что при настаивании на снятии моратория на смертную казнь, придется отказаться от фундаментальных основ Конституции Российской Федерации, где говорится, что Россия является правовым государством.

Он отметил, что террористы могут получить пожизненный срок в колонии особого режима, где «живые могут позавидовать мертвым». Журналист подчеркнул, что при возврате смертной казни природа российского общества и государства полностью изменится.

«Это отмена права на жизнь, совершенно другая гуманитарная база. Конституционный суд не вправе отменять свои же решения. Иначе выходит — сегодня Конституционный суд трактует Основной закон так, а завтра — по-другому? Куда мы приедем?» — добавил он.

До этого сообщалось, что Конституционный суд России готов высказаться насчет снятия моратория на применение высшей меры наказания, смертной казни, только после официального запроса уполномоченных заявителей.

Ранее Володин объяснил, почему для возвращения смертной казни не нужен референдум.