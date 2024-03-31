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Родственница обвиняемого в теракте в «Крокусе» пообщалась с журналистами

РИА Новости: вторая жена отца обвиняемого в теракте Файзова видела его в детстве

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Вторая жена отца обвиняемого в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова рассказала РИА Новости, что лично видела своего пасынка только в детстве.

Журналисты прибыли по адресу проживания Файзова, дверь открыла женщина, которая представилась Кумри Сафаровой. Она сказала, что является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира, живет с ним 16 лет. Сафарова отметила, что Мухаммадсобир не является ее сыном.

Кроме этого, женщина рассказала, что видела Мухаммадсобира только в детстве, не общается и не видится с детьми мужа от другого брака.

«Я приехала (в Иваново. — «Газета.Ru») 28 февраля, кроме моего мужа и его племянника здесь никого не было. Я его (Мухаммадсобира. — «Газета.Ru».) не знаю, я с ним не общаюсь, с этим парнем», — рассказала она.

По ее словам, уже после теракта ей рассказали, что Мухаммадсобир якобы жил в этой квартире раньше четыре или пять месяцев, но сама она такой информацией не обладает. Женщина пояснила, что ее муж приехал в Иваново на месяц раньше нее, но Мухаммадсобира в квартире уже не было.

До этого сообщалось, что в городе Тейково Ивановской области закрыли барбершоп, где работал Мухаммадсобир Файзов.

Ранее ИГИЛ (организация запрещена в России) раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе».

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