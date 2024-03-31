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ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотника

Гладков: ВСУ сбросили на село Богун-Городок с дрона три взрывных устройства

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Богун-Городок при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника», — написал он.

По его словам, было сброшено три взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал.

«Повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль», — отметил Гладков.

В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.

До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки Сергей Румянцев сообщал, что Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов ВСУ за сутки.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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