ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Богун-Городок при помощи беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника», — написал он.
По его словам, было сброшено три взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал.
«Повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль», — отметил Гладков.
В данный момент на месте атаки работают оперативные службы.
До этого старший офицер пресс-центра Южной группировки Сергей Румянцев сообщал, что Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов ВСУ за сутки.
27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов.
Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.