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В здании московского супермаркета появится помещение для работы осужденных

Shot: в здании Eurospar в Москве оборудуют швейный цех для осужденных

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Супермаркет в Москве сдал часть здания в аренду ФСИН для того, чтобы там работали осужденные. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, речь о магазине Eurospar на Днепропетровской улице в московском районе Чертаново. В настоящее время на окнах помещения, в котором будут работать заключенные, устанавливают решетки. Им станет бывший фитнес-клуб, в котором оборудуют швейный цех. Открытие ожидается в апреле.

С одной стороны здания будет вход в супермаркет, а с другой — въезд для спецтранспорта с осужденными, приехавшими на работу. Ожидается, что они будут шить одежду и форму для сотрудников различных ведомств.

По данным Shot, в 2023 году российские заключенные произвели товаров и оказали услуг на 44 млрд 300 млн рублей.

В начале марта в Госдуму внесли законопроект о помиловании для тех осужденных, которые подписали контракт и отправились на Украину. В России уже работает закон, определяющий основания для освобождения от ответственности. Он был принят в 2023 году. Теперь предлагается закрепить в УК и УПК механизм работы нового закона. Авторы законопроектов подчеркнули, что преступники с помощью СВО могут «реабилитироваться в глазах общества».

В августе 2023 года бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил работодателям, которые испытывают дефицит кадров, пользоваться услугами осужденных.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявлял, что концерн рассматривает возможность привлечь к труду заключенных.

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