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Петербуржец словил пулю, пытаясь достучаться до соседа-меломана

«78.ru»: в Петербурге меломан обстрелял возмущенного громкой музыкой соседа

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Depositphotos

В Петербурге меломан выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, бросавшего ему в окно камни. Об этом сообщает «78.ru».

По информации издания, инцидент произошел на улице Новоселов в Невском районе. Проживающий в одном из домов мужчина громко слушал музыку, и это не понравилось его соседу. Меломан не открыл дверь возмущенному петербуржцу, и тогда он стал бросать камни в окно нарушителя тишины.

Тогда любитель громкой музыки открыл по соседу стрельбу и попал в него. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мужчины непроникающие огнестрельные ранения грудной клетки и левого плеча. Ему оказали необходимую помощь и отпустили.

Сообщается, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства инцидента в настоящее время не уточняются.

Ранее россиянин устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть утерянный авторитет среди бизнесменов.

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