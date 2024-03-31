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Лукашенко поздравил белорусов, празднующих Пасху 31 марта

Лукашенко поздравил белорусских католиков с Пасхой

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков с Пасхой, которая празднуется 31 марта. Поздравление опубликовано на сайте президента.

«Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости», — говорится в публикации.

Лукашенко пожелал, чтобы Пасха вдохновляла белорусов на благие дела и наполняла жизнь любовью.

«Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким», — добавил он.

Ранее штаб бывшего президента США Дональда Трампа заявлял, что глава Белого дома Джо Байден должен принести извинения христианам за то, что объявил «день видимости трансгендеров» на Пасху.

До этого агентство Reuters сообщало, что итальянская полиция повысит уровень бдительности в преддверии пасхальных праздников.

Ранее россиян предупредили о новом скачке цен на яйца перед Пасхой.

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