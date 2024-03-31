Грабители забрались в квартиру по строительным лесам и напали на хозяев с ножом

Неизвестные проникли в парижскую квартиру по строительным лесам и напали на хозяев с целью ограбления. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 29 марта в 8-м округе Парижа. Ранним утром трое мужчин вскарабкались на строительные леса и по ним залезли в квартиру на втором этаже. Для этого им, как уточняется, также пришлось разбить оконное стекло.

Оказавшись внутри, злоумышленники избили хозяина и ранили его ножом, а затем принялись душить его супругу. Преступники обыскали квартиру и скрылись, забрав с собой ювелирные украшения и кожаные изделия.

Пострадавшие, которыми оказались эмигранты из России, оценили ущерб в €30 тыс. Раненого мужчину доставили в больницу, его спутнице госпитализация не понадобилась. По словам источника, близкого к следствию, произошедшее никак не связано с национальностью жертв.

Ранее из коттеджа заслуженной артистки России украли украшения на 9,5 млн рублей.