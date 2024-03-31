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Из Петербурга массово выдворяют мигрантов

Суды Петербурга за неделю выдворили за границу 418 нелегальных мигрантов

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

В Санкт-Петербурге суды города за прошедшую неделю постановили выдворить из страны 418 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Отмечается, что за период с 25 марта в районные суды Санкт-Петербурга поступило 584 материала, касающихся нелегальных мигрантов. 515 из них уже были рассмотрены. 418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны.

Нарушителей поместят в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще 48 мигрантов обязаны покинуть территорию России самостоятельно.

До этого несовершеннолетнего уроженца Таджикистана выдворили из России вместе с матерью по причине нелегального пребывания в стране. Проверку в отношении мигрантов организовали после того, как 12-летний школьник и его 15-летний брат записали обращение с оскорблениями в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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