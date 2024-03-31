В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с ИГ*

Глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X, что спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ).

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — написал он.

Министр отметил, что больше всего задержаний (10) прошли в Анкаре. Кроме этого, в ходе операции были изъяты документы и цифровые носители, которые касаются деятельности ИГ.

До этого террористическая организация «Исламское государство» опубликовала отчет объемом в 16 страниц, в котором представила свою версию теракта в «Крокус Сити Холле». Террористы должны были вступить в перестрелку с полицией, но их подвело неисправное оружие и из-за этого они спешно покинули концертный зал.

Украина же категорически отвергает свою причастность к теракту. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям».

Ранее талибы (организация запрещена в России) обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана.