Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики заблокировали террористов в одном из домов Каспийска

Спецназ ФСБ заблокировал в квартире в Каспийске двух вооруженных террористов

close
100%
РИА Новости

В одном из домов Каспийска в квартире заблокированы два террориста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, дом, расположенный на улице Амет-Хана Султана, оцеплен.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска.

28 марта глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в 2023 году в регионе выявили и разгромили пять ячеек террористов.

До этого филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами