Силовики заблокировали террористов в одном из домов Каспийска

В одном из домов Каспийска в квартире заблокированы два террориста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, дом, расположенный на улице Амет-Хана Султана, оцеплен.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска.

28 марта глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в 2023 году в регионе выявили и разгромили пять ячеек террористов.

До этого филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».