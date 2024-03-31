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Больше половины населения Японии обеспокоены своей финансовой ситуацией

Kyodo: более 63% японцев обеспокоены своей финансовой ситуацией

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Reuters

Более 63% японцев беспокоятся из-за своей финансовой ситуации и негативно видят будущее. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на опрос, проведенный посредством почтовой рассылки.

Отмечается, что в опросе участвовали граждане страны старше 18 лет. Всего было разослано 3 тысячи писем, ответы дали 57,1% участников опроса.

Согласно результатам опроса, количество японцев, переживающих из-за своей финансовой ситуации и пессимистично глядящих в будущее, достигло рекордных 63,2%. 28,2% респондентов заявили, что ситуация в стране не позволяет молодым людям стать независимыми. 25,8% участников опроса оказались недовольны средой, в которой они работают. Только 25% респондентов заявили, что в Японии улучшается качество медицинских услуг.

До этого посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявлял, что перспективы улучшения отношений России и Японии в ближайшее время не просматриваются.

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.

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