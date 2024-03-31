В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе рано утром 31 марта была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — сказано в сообщении главы региона.

При этом Гладков призвал выбрать для этих целей коридор, ванную или кладовую. Жителям, оказавшимся в момент тревоги на улице, губернатор посоветовал поскорее спуститься в укрытие или другое безопасное от атаки с воздуха место.

30 марта Гладков сообщал об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе.

В тот же день в небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 31 марта в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области из-за обстрелов отменили занятия в школах.