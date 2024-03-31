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Москвичам пообещали близкую к рекордной температуру воздуха в воскресенье

Гидрометцентр: в Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 17 градусов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Переменную облачность без осадков прогнозируют в российской столице в воскресенье, в последний день марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем в Москве будет плюс 15-17°C, эта температура близка к рекордной. А в ночь на понедельник в столичном регионе может резко похолодать — до плюс 7°C.

Ветер в выходной будет дуть юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах плюс 13-18°C, а в ночь на первое апреля столбики термометров опустятся до плюс 4°C.

Накануне Татьяна Позднякова говорила, что конец марта в столице будет очень теплым. 31 марта может установиться близкая к рекордной за все 145 лет наблюдений за погодой температура воздуха — +17°C. Максимально теплым этот день был в 2007 году, когда потеплело до +17,2°C.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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