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Рыбный цех загорелся в Подмосковье

МЧС: площадь пожара в рыбном цехе в Подмосковье увеличилась до 900 кв. м

Рыбный цех загорелся в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В деревне Брехово горит рыбный цех», — уточнили в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 900 квадратных метров. Из горящего помещения самостоятельно эвакуировались три человека. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

24 марта под Красноярском загорелся цех с пиломатериалами. Пламя охватило 1000 квадратных метров.

Накануне в Самаре потушили пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого в Кирове потушили произошло возгорание в цехе по производству мебели. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных перехода огня на административные и торговые площади не произошло.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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