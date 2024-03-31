Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за непогоды

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды

По Военно-Грузинской дороге приостановлено движение большегрузов из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации...» — говорится в сообщении.

Ограничение действует с 2:00 мск 31 марта до особого распоряжения.

До этого движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды 19 марта. Проезда по дороге ожидали более 1,6 тыс. грузовиков.

16 марта движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось из-за опасности схода снежной лавины. Его восстановили спустя сутки.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами