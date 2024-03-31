Военно-Грузинскую дорогу перекрыли из-за непогоды

По Военно-Грузинской дороге приостановлено движение большегрузов из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации...» — говорится в сообщении.

Ограничение действует с 2:00 мск 31 марта до особого распоряжения.

До этого движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге было приостановлено из-за непогоды 19 марта. Проезда по дороге ожидали более 1,6 тыс. грузовиков.

16 марта движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось из-за опасности схода снежной лавины. Его восстановили спустя сутки.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.