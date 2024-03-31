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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Старовойт заявил, что в Курской области отменена опасность атаки беспилотников

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Режим опасности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменен в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал глава региона.

Старовойт сообщил об опасности атаки украинскими дронами более трех часов назад, в 0:47 мск. Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможной атаки, и призвал жителей сохранять бдительность.

До этого стало известно, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО). Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин пояснил, что необходимость адаптации FPV-дронов под задачи ПВО связана с атаками ВСУ территории России при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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