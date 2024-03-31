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В Австрии арестовали экс-сотрудника разведки по делу о шпионаже

Экс-сотрудника разведки Австрии Отта арестовали по делу Wirecard

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Depositphotos

Бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT — прекратило работу) Эгисто Отто арестовали по подозрению в шпионаже на Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры страны Нина Буссек, передает австрийский телеканал ORF.

Отто находится под следствием Венской прокуратуры по обвинению в злоупотреблении служебным положением и использовании секретных разведывательных служб в ущерб Австрии.

Как отмечает телеканал, расследование против него идет уже много лет — его также обвиняют в злоупотреблении своим положением офицера BVT с целью перепродажи секретных данных.

Вместе с Оттом арестовали и его бывшего зятя — его обвиняют в соучастии. Экс-сотрудник BVT связан с бывшим главным операционным директором немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, который руководил группой граждан Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

В связи с текущими событиями вокруг дел Марсалека и Wirecard, а также передачей Отто данных со смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД российским спецслужбам, партия «Зеленых» потребовала созвать Совет национальной безопасности, добавил телеканал.

Ранее EY отстранили от аудита публичных компаний в Германии на два года из-за скандала с Wirecard.

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