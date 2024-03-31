Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам

С 31 марта Румыния начнет выдавать визы, которые дают доступ в Шенгенскую зону. Об этом сообщает РИА Новости.

»<…> румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы», — уточнили в МИД Румынии.

Во внешнеполитическом ведомстве страны напомнили, что эти документы позволят их владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

В кол-центре румынского посольства в РФ подтвердили возможность получения въездных документов с 31 марта.

Румыния вошла по решению Совета Евросоюза в число государств — членов Шенгенской зоны в конце декабря 2023 года. Всего эта зона объединяет 29 государств.

До этого стало известно, что Шенгенская зона может расшириться уже в 2024 году. Регулятор рассчитывает интегрировать Болгарию в это пространство до конца 2024 года.

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