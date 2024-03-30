ИГИЛ* раскрыло планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

Филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ.

Согласно изложенной версии, вооруженным террористам удалось лишить жизни около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» не удалось спасти из-за пожара.

В отчете уточнили, что исполнители теракта готовились вступить в бой с сотрудниками полиции, они получили снаряды «в большом количестве», но планы пришлось изменить из-за внезапно обнаружившейся неисправности оружия.

Накануне был найден предполагаемый криптокошелек, открытый для исполнителей теракта в «Крокусе». 22 марта в нем наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на общую сумму $2525.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».