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ИГИЛ* раскрыло планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

ИГИЛ заявило о планах исполнителей теракта в «Крокусе» вступить в бой с полицией

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ.

Согласно изложенной версии, вооруженным террористам удалось лишить жизни около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» не удалось спасти из-за пожара.

В отчете уточнили, что исполнители теракта готовились вступить в бой с сотрудниками полиции, они получили снаряды «в большом количестве», но планы пришлось изменить из-за внезапно обнаружившейся неисправности оружия.

Накануне был найден предполагаемый криптокошелек, открытый для исполнителей теракта в «Крокусе». 22 марта в нем наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены на общую сумму $2525.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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