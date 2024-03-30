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В Кургане экстренно эвакуируют жителей аварийной многоэтажки

45.RU: в Кургане расселяют жителей дома, у которого рушится стена

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В Кургане городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение временно расселить жителей дома по улице Красномаячной, 62а, у которого разрушается несущая стена. Об этом сообщает 45.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что у дома появились признаки аварийности из-за незаконного переустройства водопровода в жилых помещениях и слива отходов в подвал дома.

«Проведение восстановительных работ позволит сохранить и в дальнейшем безопасно эксплуатировать дом. На период ремонта собственники и граждане, проживающие в доме по договорам социального найма, будут отселены», – сообщил в пресс-службе.

Там отметили, что если жильцам аварийного дома некуда переехать, им предложат помещения маневренного жилищного фонда и гостиницы. Жителям также предоставят транспорт, чтобы они могли перевезти свои вещи.

Как стало известно, проверкой выполнения работ занялся лично заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Он отметил, что дом по улице Красномаячная — один из самых сложных как по коммуникациям, так и по объему восстановительных работ, которые необходимо провести.

В феврале в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена аварийного дома.

Ранее Путин поручил кабмину подготовить новую программу расселения аварийного жилья.

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