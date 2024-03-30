Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» до нападения работал на стройке

Девятый фигурант дела о теракте Назримада Лутфуллои до нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» работал на стройке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане, после чего уехал на заработки в Москву. В столице он прожил около года, каждое утро созванивался с отцом. Работал на стройке.

13 марта он уволился с работой, через два дня заселился в хостел. Сожителям он рассказывал, что нашел подработку на пару дней, где платят 30 тысяч рублей. По его словам, нужно «убирать мусор».

Девятого фигуранта дела о теракте — 24-летнего Назримаду Лутфуллои — арестовали до 22 мая.

30 марта Возле «Крокус Сити Холла» зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта. Отмечается, что люди приносили цветы и свечи к народному мемориалу на протяжении всего дня. Почтить память погибших сегодня приходили не только простые граждане, но и послы иностранных государств.

В 19:52 мск была объявлена минута молчания — примерно в это время 22 марта вооруженные люди ворвались в помещение комплекса и открыли огонь по посетителям. После того как люди почтили память жертв теракта, на сцену вышел оркестр под руководством российского дирижера Валерия Гергиева.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил об установлении личности 134 погибших при теракте в «Крокусе».