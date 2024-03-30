Гражданка РФ стала жертвой травли по почте в Германии

Члены Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребовали от полиции провести расследование травли гражданки России, которую запугивают по почте и заставляют покинуть страну, сообщили в Telegram-канале Ассоциации.

Гражданка РФ, проживающая 25 лет в Германии, обратилась в VADAR с просьбой о помощи в связи с травлей по почте. Неизвестные отправляют ей письма с угрозами и требуют ее покинуть ФРГ.

«Мы обеспокоены сложившейся ситуацией и считаем, что обратившаяся к нам гражданка России находится под реальной угрозой. Одно из неотъемлемых прав человека – самостоятельно выбирать, где и как жить в соответствии с действующими законами», — заявили в VADAR.

В Ассоциации подчеркнули, что люди не должны покидать Германию из-за страха расправы.