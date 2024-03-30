Российский дошкольник выпал из окна многоэтажки

В Хабаровске из окна многоэтажки выпал дошкольник. По факту случившегося Следственное управления СК РФ по Хабаровскому краю организовало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 29 марта. По предварительным данным, трехлетний мальчик забрался на подоконник, когда взрослых не было в комнате, и сорвался вниз. С какого этажа упал несовершеннолетний не уточняется. Мальчика на «скорой» забрали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Следователи рассказали, что в квартире с ребенком проживают его родители и бабушка — правоохранителям предстоит выяснить, где находились близкие мальчика в момент несчастного случая.

Правоохранители обратились к родителям с просьбой быть более внимательными к своим детям, в частности не оставлять окна в помещениях, где находятся малолетние дети, открытыми и использовать специальные запирающие механизмы для окон.

Ранее во Владивостоке двухлетний ребенок выпал из окна и выжил.