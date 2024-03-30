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В России прошли акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

«Волонтеры Победы» провели памятные мероприятия в память о жертвах теракта в «Крокусе»

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Телеграм-канал «Волонтёры Победы»

«Волонтеры Победы» провели в разных регионах России акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба движения.

В Кировской области волонтеры и члены общественных организаций создали арт-объект, на который прикрепляли бумажных журавликов со словами поддержки.

«Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» в очередной раз показала единство русского народа, сплотив всю страну», — рассказал региональный руководитель Движения Антон Рязанов.

Бумажный журавлик стал символом трагедии.

В Камчатском крае волонтеры и жители региона зажгли свечи памяти и почтили память погибших в теракте.

«Сейчас очень важно проявить сочувствие к ближнему. Мы показываем, что, несмотря на большое расстояние, Камчатка тоже скорбит и помнит», — отметила координатор направления «Связь поколений» в регионе Златослава Гумерова.

Также «Бессмертный полк России» предложил размещать в социальных сетях изображение взлетающего в небо журавля.

Напомним, концертный зал «Крокус Сити Холл» назван в честь артиста СССР Муслима Магомаева, являющегося исполнителем песни «Журавли».

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