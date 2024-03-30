В Грузии произошли два землетрясения подряд

В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Первые подземные толчки, магнитудой 4,8, были зафиксированы в 17:44 по местному времени (16.44 мск), а вторые, магнитудой 4,0, — в 17:50 (16.50 мск).

Эпицентр находился вблизи села Псори, в шести километрах к юго-востоку от города Они в Раче.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

29 марта землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южного побережья Греции. Подземные толчки зафиксировали в 07:12 по времени UTC (10:12 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в 122 км к юго-западу от города Патры. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

27 марта сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи. Эпицентр располагался в 588 км к юго-западу от столицы островного государства — города Сува, где проживает свыше 77 тыс. человек. Очаг тектонического события залегал на глубине 18 км.

Ранее в Исландии началось извержение вулкана.