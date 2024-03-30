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В Ивановской области закрыли барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе»

В Тейково закрыли барбершоп, где работал обвиняемый в теракте в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В городе Тейково Ивановской области закрыли барбершоп, где работал один из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вывеску сняли примерно через день после того, как случился теракт», — рассказал владелец соседнего магазина.

Он предположил, что вывеску сняли после того, как в адрес барбершопа начали поступать угрозы.

Собеседник также уточнил, что в первую ночь после теракта в «Крокусе» у барбершопа дежурила патрульная машина. При этом людей, которые приходили бы и пытались навредить барбершопу, он ни разу не видел.

До этого Басманный суд Москвы сообщил, что четвертый обвиняемый в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов ранее работал в барбершопе в Ивановской области. Файзов не знает русского языка, для коммуникации в суде ему понадобился переводчик.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее глава спецслужб Киргизии призвал не обвинять в теракте в «Крокусе» целую нацию.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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